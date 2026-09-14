«Я чуть не уснул!» Бортолето пожаловался на конфигурацию «Мадринга»

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето прокомментировал особенности конфигурации «Мадринга» после первого Гран-при Испании на этой трассе. Бразилец согласился с журналистами, которые отметили, что первая гонка на территории комплекса IFEMA получилась не самой захватывающей.

«Я тоже чуть не уснул! Также только из-за прыжка в пятом повороте, если проехать так 50 кругов, к концу гонки у тебя начинает сильно болеть голова. Так что для нашего организма это не самая простая трасса», — приводит слова Бортолето издание Motorsport.

Напомним, ранее из-за особой конфигурации трассы пилоты вызывали опасения, что во время гонки будет много аварий, однако за её время лишь Лэнс Стролл ошибся в повороте и заглох, вызвав виртуальную машину безопасности. Также сам «Мадринг» оказался крайне необгонным автодромом.