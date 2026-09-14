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Бен Сулайем заявил, что Фернандо Алонсо пообещал остаться в Формуле-1

Бен Сулайем заявил, что Фернандо Алонсо пообещал остаться в Формуле-1
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо пообещал ему продолжить выступать в чемпионате. Испанец пока не имеет действующего контракта на следующий сезон.

«Фернандо сказал, что он останется. Сегодня он мне это пообещал. Он сказал: «Я остаюсь», — приводит слова бен Сулайема аккаунт Nachez в социальной сети Х.

За 13 гонок сезона-2026 на счету Алонсо всего три очка — это его худший результат после такого же количества этапов с дебютного сезона-2001, когда он выступал за «Минарди» и не набрал ни одного очка. На домашнем этапе в Мадриде испанец занял 17-е место.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
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Ранее бен Сулайем резко высказывался против возможного ухода Алонсо из Формулы-1.

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