Гонка NASCAR Cup Series в Сент-Луисе 18 раз прерывалась автомобилем безопасности

На овале World Wide Technology Raceway в пригороде Сент-Луиса состоялся очередной этап NASCAR Cup Series — гонка Enjoy Illinois 300. Заезд изобиловал многочисленными авариями и столкновениями и в общей сложности 18 раз прерывался выездом пейс-кара.

В итоге гонка перешла в овертайм, в котором первое место удержал действующий чемпион Кайл Ларсон из Hendrick Motorsports, одержавший первую победу в текущем сезоне и 33-ю в карьере. Вторым финишировал его партнёр по команде Алекс Боуман, третьим стал Джоуи Логано из Team Penske, а следом расположились Уильям Байрон, Росс Честейн и Остин Диллон.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть видео вы можете на YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Enjoy Illinois 300 (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 247 кругов.

2. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.3 сек.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0.5.

4. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1.0.

5. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1.2.

6. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +1.3.

7. Коннор Зилич (Trackhouse Racing / «Шевроле») +1.6.

8. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.6.

9. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.2.

10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +2.2.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Денни Хэмлин, который финишировал в Сент-Луисе девятым, а Кайл Ларсон на фоне победы поднялся на вторую позицию и сократил отставание до девяти очков. Кристофер Белл откатился на третью строчку, Райан Блейни теперь на четвёртом месте, а топ-5 замыкает Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2168 очков.

2. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2159.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2150.

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2135.

5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2126.

6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2117.

7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2117.

8. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2109.

9. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 2080.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2078.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bass Pro Shops Night Race — пройдёт 19 сентября на шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей». В роли гранд-маршала гонки выступит Брэд Питт.