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Грожан извинился за критику в адрес Брауна из-за фаворитизма к Норрису

Грожан извинился за критику в адрес Брауна из-за фаворитизма к Норрису
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40-летний французский бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в IndyCar, извинился перед исполнительным директором «Макларена» Заком Брауна из-за критики по поводу фаворитизма по отношению к Ландо Норрису.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Сегодня я сделал комментарий на Canal+ относительно высказываний Зака Брауна об Оскаре Пиастри в субботнем интервью на F1 TV, в котором я участвовал.

Я совершенно неправильно понял его слова и хочу за это извиниться. Я знаю, насколько важно для Зака и всей команды «Макларен» уважать своих гонщиков и относиться к ним справедливо и одинаково. Сегодня у «Макларена» была самая быстрая машина и им не повезло с VSC. Я уверен, что и Ландо, и Оскар получат ещё один шанс побороться за победу в Баку», — написал Грожан в социальной сети Х.

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