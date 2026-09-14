Грожан извинился за критику в адрес Брауна из-за фаворитизма к Норрису

40-летний французский бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в IndyCar, извинился перед исполнительным директором «Макларена» Заком Брауна из-за критики по поводу фаворитизма по отношению к Ландо Норрису.

«Сегодня я сделал комментарий на Canal+ относительно высказываний Зака Брауна об Оскаре Пиастри в субботнем интервью на F1 TV, в котором я участвовал.

Я совершенно неправильно понял его слова и хочу за это извиниться. Я знаю, насколько важно для Зака и всей команды «Макларен» уважать своих гонщиков и относиться к ним справедливо и одинаково. Сегодня у «Макларена» была самая быстрая машина и им не повезло с VSC. Я уверен, что и Ландо, и Оскар получат ещё один шанс побороться за победу в Баку», — написал Грожан в социальной сети Х.