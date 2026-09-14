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Грожан обвинил Брауна в фаворитизме к Норрису после интервью на Гран-при Испании

Грожан обвинил Брауна в фаворитизме к Норрису после интервью на Гран-при Испании
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40-летний французский бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в IndyCar, после Гран-при Испании обвинил исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна в фаворитизме по отношению к действующему чемпиону серии Ландо Норрису.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Во время вчерашнего интервью Зак Браун жестоко высказался об Оскаре Пиастри, от чего у меня просто не было слов. Его спросили о причинах отставания Оскара от Ландо, а он ответил: «Ландо — чемпион мира, и он лучше Оскара». Я никогда не видел, чтобы команда так открыто унижала пилота в СМИ», — сказал Грожан в воскресенье в студии Canal+.

На новом автодроме «Мадринг» Норрис финишировал третьим, а Пиастри — восьмым.

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