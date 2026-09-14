В «Ред Булл» объяснили приказ Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону на Гран-при Испании

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение пилота команды голландца Макса Ферстаппена вернуть позицию британцу Льюису Хэмилтону из «Феррари» после срезки шиканы в гонке Гран-при Испании.

«Это всегда болезненное и тяжёлое решение. К счастью, ребята на мостике внимательно всё изучили и быстро провели анализ. Очевидно, мы не ждали благодарственного письма от Макса за рулём. Мы решили, что лучше принять удар сейчас, а затем отыграться, что Макс делает исключительно хорошо, вместо того, чтобы ждать и рисковать получить более суровое наказание, которое впоследствии могло бы выйти дороже», — приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.