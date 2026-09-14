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В «Ред Булл» объяснили приказ Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону на Гран-при Испании

В «Ред Булл» объяснили приказ Ферстаппену вернуть позицию Хэмилтону на Гран-при Испании
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Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение пилота команды голландца Макса Ферстаппена вернуть позицию британцу Льюису Хэмилтону из «Феррари» после срезки шиканы в гонке Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Это всегда болезненное и тяжёлое решение. К счастью, ребята на мостике внимательно всё изучили и быстро провели анализ. Очевидно, мы не ждали благодарственного письма от Макса за рулём. Мы решили, что лучше принять удар сейчас, а затем отыграться, что Макс делает исключительно хорошо, вместо того, чтобы ждать и рисковать получить более суровое наказание, которое впоследствии могло бы выйти дороже», — приводит слова Мекиса пресс-служба Формулы-1.

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