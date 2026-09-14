Антонелли рассказал, как успел провести пит-стоп под VSC на ГП Испании

Лидер сезона-2026 Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») рассказал о пит-стопе под VSC на Гран-при Испании.

«Ландо [Норрис] был впереди, ему не повезло с таймингом виртуальной машины безопасности, а с нашей стороны у нас была очень хорошая коммуникация с моим инженером Боно — он предупредил меня, что могут объявить VSC. Я немного сбросил темп в последнем секторе, замедлившись, чтобы посмотреть, смогу ли я попасть на пит-лейн в режиме VSC, и удача была на нашей стороне.

Иногда всё складывается в эту сторону, один раз это сработало для нас, и именно поэтому важно максимизировать все возможности, которые у нас есть», — сказал Антонелли в эфире Canal+.