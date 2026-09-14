Антонелли — о ГП Испании: результат, который заслужили, — второе место

20-летний итальянский гонщик Формулы-1 и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался о своей победе на Гран-при Испании, который прошёл в минувшие выходные на новом автодроме «Мадринг».

— Ландо [Норрис] был быстрее в гонке?

— Да, я думаю, на первом отрезке, на средних шинах, но у нас на жёстких в конце был действительно очень хороший темп. Но, в общем и целом, если быть с вами честным, я думаю, что да, результат, который мы заслужили, — это второе место, — сказал Антонелли в эфире Canal+.

Вторым в гонке финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Ландо Норрис закончил Гран-при третьим.