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Антонелли — о ГП Испании: результат, который заслужили, — второе место

Антонелли — о ГП Испании: результат, который заслужили, — второе место
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20-летний итальянский гонщик Формулы-1 и лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался о своей победе на Гран-при Испании, который прошёл в минувшие выходные на новом автодроме «Мадринг».

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

— Ландо [Норрис] был быстрее в гонке?
— Да, я думаю, на первом отрезке, на средних шинах, но у нас на жёстких в конце был действительно очень хороший темп. Но, в общем и целом, если быть с вами честным, я думаю, что да, результат, который мы заслужили, — это второе место, — сказал Антонелли в эфире Canal+.

Вторым в гонке финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Ландо Норрис закончил Гран-при третьим.

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