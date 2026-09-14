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Ферстаппен — о сезоне-2026: я определённо не надеюсь отыграться

Ферстаппен — о сезоне-2026: я определённо не надеюсь отыграться
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, отвечая на пресс-конференции на комментарий итальянца Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», заявил, что больше не видит себя претендентом на титул в нынешнем сезоне.

Антонелли: Я считаю, что они надеются отыграться.

Ферстаппен: Я определённо не надеюсь отыграться.

После 14 этапов Ферстаппен располагается на шестом месте в личном зачёте пилотов. Лидирует пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. На втором месте располагается ещё один представитель «Мерседеса», британец Джордж Расселл. Замыкает тройку лучших семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из «Феррари».

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Новости. Авто
  • 14 сентября 2026
  • 12:22