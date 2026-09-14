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«Вы гонку смотрели?» Норрис жёстко ответил на вопрос журналиста после Гран-при Испании

«Вы гонку смотрели?» Норрис жёстко ответил на вопрос журналиста после Гран-при Испании
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Чемпион мира 2025 года пилот «Макларена» британец Ландо Норрис жёстко отреагировал на вопрос журналиста, давая интервью после гонки Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

Журналист: Была ли хоть какая-то возможность сделать что-то во время режима виртуального сейфти-кара?

Норрис: А как вы думаете? Вы гонку смотрели?

Журналист: Да, я смотрел гонку.

Норрис: Нет, вы не смотрели. Вы не могли её смотреть.

Журналист: Я смотрел. Когда используешь другую стратегию, нереально что-то сделать…

Норрис: Я уже проехал въезд на пит-лейн, я ничего не мог сделать. Просто не повезло. Это просто… глупое правило, вот и всё.

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