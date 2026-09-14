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Мекис порассуждал, получил бы Ферстаппен штраф, если бы не вернул Хэмилтону позицию

Мекис порассуждал, получил бы Ферстаппен штраф, если бы не вернул Хэмилтону позицию
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис порассуждал, получил бы Макс Ферстаппен штраф, если бы не вернул Льюису Хэмилтону («Феррари») позицию в начале Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

— Если бы Хэмилтон сошёл до того, как дирекция гонки смогла бы вынести штраф Максу, был бы этот штраф отменён?
— Решение дирекции никогда не заключается в том, чтобы отдать позицию. Так что в этом случае мы получили бы временной штраф в пять или десять секунд. В гонке с возможными машинами безопасности это может стоить тебе больше двух позиций. К счастью, Макс вернул позиции до того, как Льюис сошёл, после чего он продолжал бороться. Конечно, это разочаровывает, но, честно говоря, я думаю, что второе место было максимумом достижимого.

— Будете ли вы узнавать, получил бы вообще Макс штраф или нет?
— После гонки всегда открываются целые пространства для обсуждений. Конечно, бывает, что мы разговариваем с гоночной дирекцией и стюардами после гонки. Я уверен, команда это сделает, потому что мы всегда на этом учимся, — приводит слова Мекиса F1Maximaal.

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