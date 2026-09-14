Мекис порассуждал, получил бы Ферстаппен штраф, если бы не вернул Хэмилтону позицию

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис порассуждал, получил бы Макс Ферстаппен штраф, если бы не вернул Льюису Хэмилтону («Феррари») позицию в начале Гран-при Испании.

— Если бы Хэмилтон сошёл до того, как дирекция гонки смогла бы вынести штраф Максу, был бы этот штраф отменён?

— Решение дирекции никогда не заключается в том, чтобы отдать позицию. Так что в этом случае мы получили бы временной штраф в пять или десять секунд. В гонке с возможными машинами безопасности это может стоить тебе больше двух позиций. К счастью, Макс вернул позиции до того, как Льюис сошёл, после чего он продолжал бороться. Конечно, это разочаровывает, но, честно говоря, я думаю, что второе место было максимумом достижимого.

— Будете ли вы узнавать, получил бы вообще Макс штраф или нет?

— После гонки всегда открываются целые пространства для обсуждений. Конечно, бывает, что мы разговариваем с гоночной дирекцией и стюардами после гонки. Я уверен, команда это сделает, потому что мы всегда на этом учимся, — приводит слова Мекиса F1Maximaal.