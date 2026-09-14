16-летний Антон Строганов — победитель финального этапа Открытого чемпионата РДС

В Москве завершился сезон Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Заключительный этап прошёл 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway. «Второй дивизион» Российской Дрифт Серии впервые с 2023 года вернулся в Мячково и провёл этап.

Фото: Пресс-служба РДС

Первый соревновательный день был посвящён квалификационным заездам. Уверенней всех с судейским заданием справился омский пилот Станислав Антропов из команды Tamashi Racing — лучший его заезд был оценен в 88,5 балла из 100 возможных. И это стало первой победой спортсмена в рамках Открытого чемпионата РДС.

Параллельно с основным составом пилотов квалификацию проходили участники учебно-тренировочных сборов (УТС), которые в сезоне-2026 проводятся при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior. Среди юных спортсменов в возрасте от 8 до 15 лет лучше всех задание судей выполнил 14-летний Тимофей Колобов (г. Москва). Ему удалось получить 93 балла в лучшей попытке по итогам одиночных проездов по боевой конфигурации этапа.

Фото: Пресс-служба РДС

Во второй день шестого этапа RDS Open, 13 сентября, пилотам предстояло продемонстрировать мастерство управляемого заноса в парных заездах. В финале сезона каждый спортсмен стремился показать максимум своих возможностей, и никто не был готов уступать победу, поэтому заключительный этап чемпионата войдёт в историю как один из рекордсменов по числу OMT (One More Time — перезаезд, назначаемый судьями в случае, если определить победителя по итогам хита невозможно).

Фото: Пресс-служба РДС

По результатам парных заездов победителем шестого этапа Открытого чемпионата РДС стал пилот из Москвы Антон Строганов. Юному спортсмену только 16 лет, но на протяжении всего этапа он навязывал конкурентную борьбу соперникам с самым разным опытом в дисциплине «дрифт».

Открытый чемпионат РДС. 6 этап. ADM Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

1. Антон Строганов (г. Москва) — 261 балл.

2. Сергей Ермаков (г. Сама