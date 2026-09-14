Руководство «Мадринга» изменит конфигурацию трассы после дебюта в Ф-1 — The Race

Руководство автодрома «Мадринг», который дебютировал в минувшие выходные в календаре Формулы-1 в рамках Гран-при Испании, приняло решение изменить конфигурацию трассы к сезону-2027 после критики за отсутствие обгонов, сообщили в The Race.

«В ближайшие недели должны состояться обсуждения между трассой и ФИA, гонщиками и командами, чтобы окончательно утвердить детали правок, но они будут сосредоточены на трёх ключевых участках трассы.

Первая идея — расширить и изменить подход к шикане поворотов 5 и 6, чтобы она лучше позволяла машинам бороться там за позиции. Как доказал мадридский уикенд, изогнутый вход и конфигурация поребрика там означали, что не хватало места для двух машин, идущих чисто бок о бок. Это означало, что обороняться было легко, а единственным реальным способом пройти было действовать сверхагрессивно и рисковать вытолкнуть соперника.

Вторая рассматриваемая зона — профиль поворота 13, левого поворота сразу после La Monumental. Сейчас это среднескоростной поворот, который не имеет такого уровня торможения, чтобы дать машине шанс на манёвр, если она поймала слипстрим через профилированный поворот.

Третья рассматриваемая зона — расширение трассы в районе поворота 20. Это один из самых узких поворотов на трассе, где барьеры сейчас создают узкое место. Идея здесь будет заключаться в том, чтобы изменить профиль входа и выравнивание барьеров, чтобы позволить машинам предпринять попытку обгона, не боясь не попасть в поворот на выходе», — говорится в статье.