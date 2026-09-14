Фото: фанат с двойным плакатом оскорбил премьер-министра Испании на ГП Ф-1 в Мадриде

Во время дебютного этапа Формулы-1 Гран-при Испании на автодроме «Мадринг» в столице страны Мадриде произошёл инцидент с участием одного из фанатов, оскорбившего премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Во время гонки режиссёр трансляции выхватил одного из фанатов с плакатом, на котором было написано: «Я пролетел 19 584 км ради того, чтобы увидеть Лиама Лоусона». Когда фанат увидел, что его показывают на экране на автодроме, он перевернул свой плакат, показав вторую грубую надпись, адресованную премьер-министру: «Педро Санчес — сын *****».

Победу на Гран-при Испании одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал вторым, а Ландо Норрис («Макларен») — третьим.