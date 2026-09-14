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Фото: фанат с двойным плакатом оскорбил премьер-министра Испании на ГП Ф-1 в Мадриде

Фото: фанат с двойным плакатом оскорбил премьер-министра Испании на ГП Ф-1 в Мадриде
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Во время дебютного этапа Формулы-1 Гран-при Испании на автодроме «Мадринг» в столице страны Мадриде произошёл инцидент с участием одного из фанатов, оскорбившего премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

Во время гонки режиссёр трансляции выхватил одного из фанатов с плакатом, на котором было написано: «Я пролетел 19 584 км ради того, чтобы увидеть Лиама Лоусона». Когда фанат увидел, что его показывают на экране на автодроме, он перевернул свой плакат, показав вторую грубую надпись, адресованную премьер-министру: «Педро Санчес — сын *****».

Победу на Гран-при Испании одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал вторым, а Ландо Норрис («Макларен») — третьим.

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