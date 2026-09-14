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Оруджев объяснил, почему Сайнса верно наказали за столкновение с Алонсо

Оруджев объяснил, почему Сайнса верно наказали за столкновение с Алонсо
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал столкновение испанцев Карлоса Сайнса-младшего и Фернандо Алонсо в гонке Гран-при Испании Формулы-1.

«В принципе, Карлос прав в своих объяснениях. Но если там есть машина и ты её зажал в стену, виноват всё равно ты. На то ты и профессионал, которому платят миллионы, чтобы успевать кидать взгляд или видеть периферийным зрением. Уверен: поменять Карлоса с Фернандо местами, возможно, даже цитаты остались бы такими же!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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