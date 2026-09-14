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Оруджев ответил, верно ли Ферстаппену приказали вернуть позицию Хэмилтону

Оруджев ответил, верно ли Ферстаппену приказали вернуть позицию Хэмилтону
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, верно ли в «Ред Булл» приказали четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену вернуть позицию семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону из «Феррари» в начале Гран-при Испании на автодроме «Мадринг».

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Да: он же обогнал, срезав трассу. Даже если ему не оставили места. Тот же [Андреа] Кими [Антонелли] сразу отдавал позиции», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон сошёл на седьмом круге из-за проблем с тормозами, а Ферстаппен финишировал вторым. Победу одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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