Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил, верно ли в «Ред Булл» приказали четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену вернуть позицию семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону из «Феррари» в начале Гран-при Испании на автодроме «Мадринг».

«Да: он же обогнал, срезав трассу. Даже если ему не оставили места. Тот же [Андреа] Кими [Антонелли] сразу отдавал позиции», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Хэмилтон сошёл на седьмом круге из-за проблем с тормозами, а Ферстаппен финишировал вторым. Победу одержал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

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