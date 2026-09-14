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Егор Оруджев призвал Формулу-1 проводить Гран-при на стационарных автодромах

Егор Оруджев призвал Формулу-1 проводить Гран-при на стационарных автодромах
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об автодроме «Мадринг», который дебютировал в календаре Формулы-1 в минувшие выходные в рамках 14-го этапа сезона-2026 Гран-при Испании.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Уверен, по этой трассе интересно и сложно ехать быстро. Так что на один квалификационный круг — супер! Особенно для Формулы-2 или Формулы-3. Ну а для гонок — мы сами всё видели. Что нужно изменить? Да просто делать конфигурацию, способствующую обгонам. А ещё лучше — проводить гонки на стационарных автодромах», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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