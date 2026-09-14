Егор Оруджев призвал Формулу-1 проводить Гран-при на стационарных автодромах

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался об автодроме «Мадринг», который дебютировал в календаре Формулы-1 в минувшие выходные в рамках 14-го этапа сезона-2026 Гран-при Испании.

«Уверен, по этой трассе интересно и сложно ехать быстро. Так что на один квалификационный круг — супер! Особенно для Формулы-2 или Формулы-3. Ну а для гонок — мы сами всё видели. Что нужно изменить? Да просто делать конфигурацию, способствующую обгонам. А ещё лучше — проводить гонки на стационарных автодромах», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».