Состоялся пятый, предпоследний этап SMP Formula чемпионата России на трассе в Грозном

11 и 12 сентября формульная серия гостила в Чеченской Республике. Столбик термометра переваливал за +30 градусов.

За два этапа до завершения сезона ситуация в личном и командном зачете SMP F4 оставалась неопределённой. Победитель двух предыдущих этапов Иван Пигаев и его команда ITECO Racing остались в фаворитах. Отыскав скорость на тестах, нижегородцы начинали каждый из дней этапа по одинаковому сценарию: первый результат в квалификации, а затем уверенная победа в утреннем заезде. Это позволило 16-летнему пилоту довести количество выигранных гонок до восьми в сезоне и десяти за карьеру – последнее стало новым рекордом чемпионата России.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

Главные соперники лидера столкнулись со сложностями. В пятницу Владимир Верхоланцев (Formula K Russia) и Платон Костин (ILYA MUROMETS) финишировали третьим и четвёртым, а вот в субботу обоим уже в дебюте утренней гонки пришлось ехать на замену передних крыльев, повреждённых в борьбе с соперниками, – и терять шансы на хороший результат. Впрочем, оба гонщика смогли пополнить свою коллекцию призовых кубков по ходу грозненского уикенда.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

Совсем не такими по своей динамике вышли вторые гонки каждого дня. Реверсивная стартовая решётка отправила лидеров в конец десятки, подарив шанс проявить себя крепким середнякам. В первый день этапа свой счастливый билет вытащил Андрей Сизов из команды Formula K Russia. Стартовав первым, он из круга в круг отражал атаки Платона Костина, который был чуть быстрее.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

Финальная гонка этапа поначалу, казалась, складывалась очень похоже: Сизов вновь лидировал, только теперь ему приходилось отбивать атаки не Костина, а другого представителя команды ILYA MUROMETS, Максима Архангельского. Один из самых старших и опытных пилотов чемпионата заметно раскатился в последнее время. В этот раз он сумел атаковать Сизова, отобрал у него лидерство и победил во второй раз в сезоне.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4