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«Здесь невозможно обгонять». Нико Росберг раскритиковал трассу «Мадринг» и Сайнса

«Здесь невозможно обгонять». Нико Росберг раскритиковал трассу «Мадринг» и Сайнса
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Чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик немец Нико Росберг остался недоволен трассой «Мадринг» в Мадриде, где на минувших выходных состоялся Гран-при Испании Формулы-1.

«Карлос Сайнс – амбассадор этой трассы. Мы должны сделать его ответственным, нужно изменить конфигурацию и создать возможность для обгона. Нам нужна хотя бы одна зона для обгона, потому что обгонять здесь просто невозможно», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Ранее трассу «Мадринг» раскритиковал четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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