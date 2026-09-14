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Расселл ответил на слова Ферстаппена о привлечении пилотов Ф-1 к проектированию трасс

Расселл ответил на слова Ферстаппена о привлечении пилотов Ф-1 к проектированию трасс
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал заявление четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Напомним, ранее Ферстаппен раскритиковал трассу «Мадринг», заявив, что к проектированию необходимо привлекать пилотов.

«Да, но все мы довольно эгоистичны, никто на самом деле не хочет тратить время на это. У нас плотные расписания, есть много ограничений… И если вы внимательно посмотрите на конфигурацию трассы, то поймёте, что изменить, в действительности, может, не так уж и много», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

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