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Марк Маркес установил рекорд MotoGP, отыграв 102 очка отставания в течение сезона

Марк Маркес установил рекорд MotoGP, отыграв 102 очка отставания в течение сезона
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33-летний испанский мотогонщик и девятикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий за команду «Дукати», установил рекорд серии, отыграв в течение сезона-2026 102-очковое отставание от лидера чемпионата.

MotoGP 2026. Этап 15, Мизано-Адриатико
Гран-при Сан-Марино. Гонка
13 сентября 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:13.013
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.657
3
Педро Акоста
KTM
+2.326

После победы на Гран-при Сан-Марино Маркес вышел на первое место в личном зачёте, сравнявшись по очкам с другим чемпионом серии, соотечественником Хорхе Мартином, выступающим за «Априлью». У мотогонщиков по 274 очка. Третье место в личном зачёте занимает итальянец Марко Бедзекки («Априлья») — 241 балл.

До конца сезона осталось восемь этапов. Следующий Гран-при состоится на автодроме в Шпильберге, Австрия. Завершится сезон в испанской Валенсии 29 ноября.

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