Марк Маркес установил рекорд MotoGP, отыграв 102 очка отставания в течение сезона

33-летний испанский мотогонщик и девятикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, выступающий за команду «Дукати», установил рекорд серии, отыграв в течение сезона-2026 102-очковое отставание от лидера чемпионата.

После победы на Гран-при Сан-Марино Маркес вышел на первое место в личном зачёте, сравнявшись по очкам с другим чемпионом серии, соотечественником Хорхе Мартином, выступающим за «Априлью». У мотогонщиков по 274 очка. Третье место в личном зачёте занимает итальянец Марко Бедзекки («Априлья») — 241 балл.

До конца сезона осталось восемь этапов. Следующий Гран-при состоится на автодроме в Шпильберге, Австрия. Завершится сезон в испанской Валенсии 29 ноября.