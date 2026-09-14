Состоялся Суперкубок по дрэг-рейсингу RDRC. Установлены новые мировые рекорды

12 и 13 сентября 2026 года на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быкове прошёл Суперкубок — финальные соревнования по дрэг-рейсингу в московском регионе в 2026 году. В гонке стартовали почти 120 спортсменов, плюс ещё несколько гонщиков приняли участие в рекордных попытках, проходивших в рамках показательных выступлений.

Фото: Пресс-служба RDRC

Суперкубок завершил первый в истории розыгрыш Кубка Москвы — турнира, в который также вошли «Анлим Фест» и «Московская миля». Заезды в этих гонках проходят на дистанцию в 3/8 мили (602 метра). Но, в отличие от первых двух этапов, в рамках «Суперкубка» проходили заезды на 1/4 мили в формате гандикапа в классах ПРО ЕТ и СТРИТ ЕТ для автомобилей и Мото СТРИТ ЕТ для мотоциклов.

Фото: Пресс-служба RDRC

Руководитель и пилот ателье A2 Performance Висхан Усманов не скрывал, что главная цель при строительстве BMW M4 Competition с каркасом безопасности — мировой рекорд. Месяц назад Висхан установил рекорд России для BMW, затем первым в истории нашей страны вышел на машине этой марки из восьми секунд, а теперь обновил мировой рекорд на дистанции в 1/4 мили для BMW с мотором S58 — 7,649 с и 290 км/ч на выходе. Рекорд для BMW с любым мотором составляет 7,621 с и 302 км/ч. Но Усманов берёт своё на старте — на первых 60 футах дистанции (18,3 метра) он показал феноменальные 1,199 с, первым в мире выйдя из 1,2 с.

Фото: Пресс-служба RDRC

Александр Лобачев на Lamborghini Huracan «Спартак» Level Performance обновил рекорд Европы для этой марки, впервые выйдя из 8,6 секунды. Его результат — 7,565 с. Кроме того, Лобачев установил рекорд скорости выхода с дистанции в 1/4 мили для кузовной машины — 313,04 км/ч.

Фото: Пресс-служба RDRC

Эдуард Саркисян на Audi R8 Rokot Gosha Turbo Tech обновил рекорд России для Audi, впервые в истории проехав «квотер» быстрее восьми секунд — 7,877 с.

Фото: Пресс-служба RDRC

Николай Елизаров обновил мировой рекорд для Audi RS6 поколения C8 — 9,813 с. Сначала он дважды показал 9,9 низкие, обновляя личный рекорд, а вечером, когда воздух стал прохладнее, снял ещё одну десятую.

Ещё один важный рекорд установил Тамерлан Сангариев, который показал лучшее время в России среди всех BMW, имеющих доступ на дороги общего пользования. На своей M3 Competition MotorLab Borz он на 1/4 мили показал 8,281 с. Кроме того, его результат на 3/8 мили (603 м) стал рекордом России на этой дистанции — 11,168 с.

Фото: Пресс-служба RDRC

Призёры Суперкубка:

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