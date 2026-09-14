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Фотограф «Уильямса» пострадал от полицейского на Гран-при Испании

Фотограф «Уильямса» пострадал от полицейского на Гран-при Испании
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Скандальный инцидент случился на Гран-при Испании Формулы-1, прошедшем в минувшие выходные в Мадриде. Фотограф Питер Фокс, работавший на уикенде с командой «Уильямс» и Карлосом Сайнсом, в частности, пострадал от рук полиции.

Фокс попытался пройти в подиумную зону через вход для СМИ, однако жёстко был остановлен полицейским, повалившим его на землю. Сообщается, что у фотографа пострадала часть оборудования общей стоимостью € 15 тысяч.

Фото: кадр из видео

Напомним, победителем гонки Гран-при Испании стал лидер сезона и пилот «Мерседеса» итальянский гонщик Андреа Кими Антонелли.

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