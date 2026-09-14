Ландо Норрис сравнялся с Льюисом Хэмилтоном по числу подиумов за «Макларен»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сравнялся с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном по числу подиумов за британскую команду. Оба гонщика теперь имеют по 49 финишей в первой тройке в составе «Макларена». Норрис достиг этого результата на Гран-при Испании в Мадриде, где занял третье место.

Следующей целью британца станет показатель 51 подиум — столько у Алена Проста и Дэвида Култхарда. Впереди Норриса также ждёт борьба за другие командные рекорды. В частности, сейчас он занимает пятое место по числу побед за «Макларен» — на его счету 13 первых мест. Лидером списка остаётся Прост с 30 победами, вторым идёт Айртон Сенна с 25, а Хэмилтон занимает третью позицию с 21 победой.