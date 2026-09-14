Антонелли может оформить титул чемпиона мира Формулы-1 2026 года на Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли может математически оформить чемпионство Формулы-1 2026 года уже на Гран-при Сингапура в октябре. Восьмая победа итальянца в сезоне, одержанная в Мадриде, увеличила его отрыв от напарника по команде Джорджа Расселла до 81 очка. В оставшихся девяти этапах (восемь классических Гран-при и один спринтерский уикенд) разыгрываются 233 очка.

Антонелли нужно набрать ещё 152 очка, чтобы гарантировать титул с учётом преимущества по победам в гонках, а 153 очка обеспечат чистое преимущество по очкам. Однако неопределённость с календарём может скорректировать дату оформления титула. Сейчас расчёты предполагают, что полный календарь из 23 гонок будет отыгран, однако это не гарантировано. Если обе ближневосточные гонки (Катар и Абу-Даби) будут исключены, количество доступных очков сократится до 208, и Антонелли понадобится всего 127 дополнительных очков. При таком сценарии чемпионство может быть оформлено на Гран-при Мехико 1 ноября.

Оформление титула в Мексике сделает Антонелли чемпионом в возрасте 20 лет, двух месяцев и восьми дней, что более чем на три года превзойдёт рекорд Себастьяна Феттеля как самого молодого чемпиона мира в истории Формулы-1. Феттелю было 23 года 134 дня, когда он завоевал свой первый титул на Гран-при Абу-Даби 2010 года.