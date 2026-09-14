Гран-при Испании в Мадриде стал худшим этапом сезона по количеству обгонов

Гран-при Испании 2026 года на новом мадридском автодроме «Мадринг» запомнился минимальным числом обгонов. По ходу гонки болельщики увидели всего четыре обгона — меньше, чем на Гран-при Монако, где их было 10.

Трасса, дебютировавшая в календаре Формулы-1, получила неоднозначные отзывы. Как отмечает The Race, при создании конфигурации больше внимания уделили опыту пилота на быстром круге, а не качеству гонки в воскресенье. На «Мадринге» нет достаточного количества чистых зон торможения, где пилоты могли бы проводить полноценные атаки без необходимости совмещать торможение с поворотом руля.

Кроме того, гонка в Мадриде показала, насколько сильно результат может зависеть от режима виртуального автомобиля безопасности. Ландо Норрис лидировал, но после вылета Лэнса Стролла на трассу выпустили VSC, что лишило пилота «Макларена» преимущества.