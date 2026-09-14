Формула-2 проведёт два квалификационных заезда и три гонки на этапе в Баку

Этап Формулы-2 в Баку, который пройдёт с 24 по 26 сентября, получит расширенный формат. На 12-м этапе сезона-2026 состоятся две квалификации и две основные гонки вместо стандартного уикенда с одной квалификацией, спринтом и одной гонкой. Решение связано с тем, что Формула-2 станет единственной гоночной серией поддержки на Гран-при Азербайджана. По словам генерального директора серии Бруно Мишеля, дополнительную программу согласовали с организаторами этапа.

В четверг, 24 сентября, пройдут 45-минутная свободная практика и две последовательные 20-минутные квалификационные сессии. В пятницу состоится спринтерская гонка, стартовая решётка которой будет сформирована по итогам первой квалификации. В тот же день пройдёт первая гонка — её стартовый порядок также определит первая квалификация.

Вторая гонка запланирована на субботнее утро. Её стартовая решётка будет сформирована по результатам второй квалификационной сессии. Поул-позиция в каждой квалификации принесёт гонщику по два очка. Обе основные гонки пройдут по стандартной системе начисления очков, включая дополнительный балл за быстрейший круг при условии, что его автор финиширует в первой десятке.