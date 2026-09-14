Колапинто проехал по «Мадрингу» с флагом Аргентины после финиша на Гран-при Испании

Пилот «Альпин» Франко Колапинто финишировал седьмым на Гран-при Испании на автодроме «Мадринг». После гонки аргентинец взял флаг своей страны у маршала и проехал с ним по трассе во время возвращения в боксы.
«Мне его передал маршал, который ждал, чтобы вручить его мне. Возможность пронести флаг Аргентины на гонке Формулы-1 во второй раз после хорошего результата — это очень особенный момент», — сказал Колапинто после гонки.
Маршал передаёт Колапинто флаг
Фото: Кадр из трансляции
Колапинто забирает флаг Аргентины
Фото: Кадр из трансляции
Франко с флагом едет в боксы
Фото: Кадр из трансляции
23-летний пилот стартовал девятым и заработал шесть очков. Он финишировал позади Андреа Кими Антонелли, Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Шарля Леклера, Джорджа Расселла и Лиама Лоусона. Антонелли выиграл гонку и увеличил отрыв в чемпионате, а Льюис Хэмилтон сошёл на ранней стадии из-за проблемы с тормозами.