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Колапинто проехал по «Мадрингу» с флагом Аргентины после финиша на Гран-при Испании

Колапинто проехал по «Мадрингу» с флагом Аргентины после финиша на Гран-при Испании
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто финишировал седьмым на Гран-при Испании на автодроме «Мадринг». После гонки аргентинец взял флаг своей страны у маршала и проехал с ним по трассе во время возвращения в боксы.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Мне его передал маршал, который ждал, чтобы вручить его мне. Возможность пронести флаг Аргентины на гонке Формулы-1 во второй раз после хорошего результата — это очень особенный момент», — сказал Колапинто после гонки.

Маршал передаёт Колапинто флаг

Маршал передаёт Колапинто флаг

Фото: Кадр из трансляции

Колапинто забирает флаг Аргентины

Колапинто забирает флаг Аргентины

Фото: Кадр из трансляции

Франко с флагом едет в боксы

Франко с флагом едет в боксы

Фото: Кадр из трансляции

23-летний пилот стартовал девятым и заработал шесть очков. Он финишировал позади Андреа Кими Антонелли, Макса Ферстаппена, Ландо Норриса, Шарля Леклера, Джорджа Расселла и Лиама Лоусона. Антонелли выиграл гонку и увеличил отрыв в чемпионате, а Льюис Хэмилтон сошёл на ранней стадии из-за проблемы с тормозами.

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