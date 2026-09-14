Глава «Ауди» допустил продажу дополнительных акций команды Формулы-1

Генеральный директор «Ауди» Гернот Дёлльнер не исключил, что концерн в будущем может продать дополнительные доли в команде Формулы-1. По его словам, интерес со стороны потенциальных инвесторов очень велик, однако «Ауди» не планирует торопиться с привлечением новых партнёров и намерена сохранить контроль над коллективом.

В начале 2025 года «Ауди» заключила первую сделку с суверенным фондом Катара. Немецкий концерн официально не раскрывал размер проданной доли, однако, по информации Auto Motor und Sport, речь шла примерно о трети акций. Полученные средства направили на инвестиции в инфраструктуру команды в Хинвиле.

«Конструкция, которую мы создали с участием Катара и нами в качестве мажоритарного владельца, это позволяет [в будущем привлечь новых инвесторов]. Но сейчас у нас нет необходимости действовать поспешно. Если мы пойдём на такой шаг, то сделаем это с очень тщательной и соответствующей подготовкой, в рамках структурированного процесса.

Интерес [к команде] очень велик, это я могу сказать. Но если мы пойдём на такой шаг, то проведём структурированный процесс. Нельзя управлять Формулой-1 в рамках демократического процесса принятия решений. Нужно доверие между партнёрами, чтобы они могли сказать: вы назначаете управленческую команду, которая руководит этой гоночной командой. Должно быть руководство, которому не приходится согласовывать каждый шаг со всеми акционерами.

Я уже сталкивался с ситуациями, когда гоночным командам в понедельник на заседании правления приходилось объяснять, как прошла гонка. Но это никому не приносит пользы, кроме того что отнимает время. Это не мой подход к управлению», — приводит слова Дёлльнера издание Auto Motor und Sport.

При этом возможная продажа части акций не связана с текущими финансовыми проблемами концерна «Фольксвагена». По словам Дёлльнера, кризис продаж автомобилей и сокращение штата не оказывают влияния на проект «Ауди» в Формуле-1. Компания рассчитывает в среднесрочной перспективе получать доход от участия в чемпионате и пока продолжает финансировать проект в соответствии с первоначальным планом.