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Ландо Норрис протестировал гиперкар «Макларена» MCL-HY в Портимане

Ландо Норрис протестировал гиперкар «Макларена» MCL-HY в Портимане
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Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис принял участие в тестах гиперкара «Макларена» MCL-HY на «Международном автодроме Алгарве» в Портимане. Британец присоединился к команде McLaren Hypercar на пятых тестах машины на трассе.

Норрис приехал в Португалию сразу после Гран-при Испании, где завоевал поул и финишировал на подиуме. После ознакомительного заезда 26-летний пилот проехал 38 кругов по 4,653-километровой трассе за рулём прототипа, который выступит в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в 2027 году и в «24 часах Ле-Мана». В программу вошли несколько элементов разработки, а команда получила обратную связь от действующего чемпиона Формулы-1.

Норрис работал вместе с заводским пилотом «Макларена» и многократным победителем чемпионатов Миккелем Йенсеном. К тестам также присоединился Лауренс Вантор, чемпион WEC в классе гиперкаров 2024 года, который официально войдёт в состав команды с начала 2027 года.

«Прежде всего большое спасибо команде McLaren Hypercar за то, что позволили мне проехать на MCL-HY. Было здорово, что они дали мне шанс немного развлечься и попробовать что-то новое, особенно во время их напряжённой подготовки к следующему году. Думаю, мы также собрали ценные данные, и я надеюсь, что смог привнести другой набор ощущений, комментариев и взглядов на вещи, что полезно для команды в этот важный период тестов.

Лично мне было круто поработать с этой командой, и было интересно попробовать новую технику. Я давно не проводил полноценных тестов ни на чём, кроме машины Формулы-1, так что то, что я попробовал что-то другое, особенно оставаясь частью семьи «Макларена», было очень особенным. Это был весёлый день в быстрой машине на классной трассе, помогал команде готовиться к старту WEC в следующем году. Большое спасибо всем, кто принимал в этом участие, я не могу дождаться, когда снова сяду за руль в будущем», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

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