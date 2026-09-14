Календарь Формулы-1 на сезон-2027 будет опубликован 16 сентября — F1Maximaal.nl

Формула-1 подтвердит календарь на сезон-2027 в среду, 16 сентября. Чемпионат вернётся к 24 Гран-при: Португалия и Турция заменят Зандворт и Барселону. Однако альтернативы для гонок на Ближнем Востоке уже подготовлены, поэтому Зандворт и Барселона ещё могут получить место в расписании. Об этом сообщает F1Maximaal.nl.

Объявление календаря задерживается: в прошлом году расписание сезона-2026 было известно уже в июне. Причина — неопределённость вокруг этапов на Ближнем Востоке. Ожидается, что календарь утвердят голосованием во Всемирном совете по автоспорту, после чего официально опубликуют 16 сентября.

Предварительный календарь сезона-2027 по версии издания F1Maximaal.nl:

Бахрейн — 14 марта; Саудовская Аравия — 21 марта; Австралия — 4 апреля; Китай — 11 апреля; Япония — 25 апреля; Майами — 9 мая; Канада — 23 мая; Монако — 6 июня; Португалия — 13 июня; Австрия — 27 июня; Великобритания — 4 июля; Бельгия — 18 июля; Венгрия — 25 июля; Испания — 29 августа; Италия — 5 сентября; Турция — 19 сентября; Азербайджан — 25 сентября; Сингапур — 10 октября; США — 24 октября; Мехико — 31 октября; Сан-Паулу — 7 ноября; Лас-Вегас — 20 ноября; Катар — 28 ноября; Абу-Даби — 5 декабря.

Как и в 2026 году, Гран-при Лас-Вегаса и Баку пройдут в субботу. Этап в Баку пройдёт раньше в рамках уикенда из-за дня памяти в Азербайджане, который приходится на последнее воскресенье сентября. Сезон же начнётся позже обычного, поскольку гонки на Ближнем Востоке из-за рамадана не могут быть проведены в первые выходные марта.

Летняя пауза увеличена на одну неделю — с трёх свободных уикендов до четырёх. Формула-1 в планировании учитывает, что гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии вновь могут не состояться. В этом случае сезон может начаться ещё позже — только 4 апреля. Если гонки в марте не пройдут, в летней паузе оставлены два места для их проведения или переноса на другие автодромы.

На 1 и 22 августа могут быть запланированы компенсационные гонки. Претендентов трое: Имола, а также выпавшие Барселона и Зандворт. Примечательно, что 22 августа — это постоянная дата Зандворта. Это место сознательно оставлено свободным. Барселона и Имола — варианты для 1 августа, поскольку уикенд 22 августа слишком близок к гонкам в Мадриде и Монце.