Лоусон — об этапах за «Ред Булл»: сложнее всего — одновременно готовиться к двум машинам

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон, замещающий травмированного пилота «Ред Булл» Исака Хаджара, рассказал о сложностях, с которыми столкнулся за три последних этапа Формулы-1, когда ему приходилось готовиться сразу к двум машинам — RB22 и VCARB 03.

«Да, предстоит много времени провести на базе команды и заняться дополнительной подготовкой. Эта неделя отдыха вряд ли будет похожа на настоящий отдых. Сложнее всего — одновременно готовиться к обоим вариантам и привыкать к разным машинам.

К концу уикенда я чувствую себя довольно комфортно в этой машине, но до самого гоночного уикенда ситуация остаётся неопределённой. Возможно, решение о том, на какой машине я буду выступать в Баку, примут лишь в среду или четверг. Психологически непросто готовиться, когда ещё неизвестно, какую машину предстоит пилотировать.

Чем больше я езжу на этой машине [RB22], тем комфортнее себя чувствую, и возвращаться к другой будет сложно: её пилотирование требует совершенно иного подхода», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.