Шарль Леклер может получить штраф за замену двигателя на Гран-при Азербайджана — источник

Пилот «Феррари» Шарль Леклер может получить штраф за замену двигателя на Гран-при Азербайджана. Команда рассматривает возможность установить на его машину дополнительную силовую установку после аварии монегаска на Гран-при Италии.

В Монце Леклер использовал силовую установку ADUO 2, однако после аварии «Феррари» решила не устанавливать этот двигатель на его машину на следующем этапе в Мадриде, пока специалисты не проведут дополнительные проверки. На Гран-при Испании монегаск выступал с более ранней спецификацией ADUO 1.

В «Феррари» не исключают, что Леклеру придётся получить штраф за установку нового двигателя уже в Баку. Азербайджанский этап может быть подходящим местом для такой замены из-за конфигурации трассы, на которой старт с более низкой позиции считается менее критичным.

«Посмотрим, когда нам придётся взять штраф за замену двигателя для Шарля, но думаю, что Баку должен подойти нам достаточно хорошо», — сказал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр в интервью Canal+. Когда журналистка попросила его уточнить, означает ли это, что штраф будет получен именно в Баку, Вассёр ответил: «Я сказал только, что в какой-то момент нам придётся взять штраф».