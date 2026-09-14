«Феррари» проведёт тщательное расследование отказа тормозов на машине Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда проведёт расследование отказа тормозной системы на машине семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, из-за которого британец досрочно завершил Гран-при Испании в Мадриде.

«На данный момент мы ещё не знаем точную причину проблемы с тормозной системой, которая вынудила его сойти. Но мы проведём тщательное расследование. Педаль стала длинной. Мы попытались исправить проблему с пит-уолла, а затем она возникла снова», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Хэмилтон стартовал с четвёртого места, но сошёл уже на ранней стадии гонки. По словам британца, при торможении перед пятым поворотом педаль тормоза провалилась на один шаг, из-за чего машина не замедлилась должным образом. Через несколько поворотов проблема повторилась. «Феррари» пыталась устранить неисправность с помощью настроек, передаваемых с пит-уолла, однако решить проблему не удалось.