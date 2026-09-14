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«Феррари» проведёт тщательное расследование отказа тормозов на машине Льюиса Хэмилтона

«Феррари» проведёт тщательное расследование отказа тормозов на машине Льюиса Хэмилтона
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что команда проведёт расследование отказа тормозной системы на машине семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, из-за которого британец досрочно завершил Гран-при Испании в Мадриде.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
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2
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Red Bull
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3
Ландо Норрис
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«На данный момент мы ещё не знаем точную причину проблемы с тормозной системой, которая вынудила его сойти. Но мы проведём тщательное расследование. Педаль стала длинной. Мы попытались исправить проблему с пит-уолла, а затем она возникла снова», — приводит слова Вассёра издание RacingNews365.

Хэмилтон стартовал с четвёртого места, но сошёл уже на ранней стадии гонки. По словам британца, при торможении перед пятым поворотом педаль тормоза провалилась на один шаг, из-за чего машина не замедлилась должным образом. Через несколько поворотов проблема повторилась. «Феррари» пыталась устранить неисправность с помощью настроек, передаваемых с пит-уолла, однако решить проблему не удалось.

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