Макс Ферстаппен: я всерьёз рассматривал возможность завершить карьеру в Формуле-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что перед подписанием нового контракта с «Ред Булл» всерьёз рассматривал возможность завершить карьеру в Формуле-1. В итоге нидерландец решил остаться в чемпионате и продлил соглашение с командой до конца 2030 года.

«Вы должны серьёзно относиться к любым разговорам с другой командой. Но в итоге я был ближе к тому, чтобы уйти из Формулы-1, чем к подписанию контракта с другой гоночной командой. Вы либо заканчиваете карьеру, либо нет, так что это решение 50 на 50.

Я всерьёз рассматривал возможность завершить карьеру. Но в конце концов я просто люблю гонки. Я четырёхкратный чемпион мира и после первого титула уже достиг всего, чего когда-либо хотел. Мне нечего доказывать самому себе. Я не гоняюсь ради книг рекордов, а делаю это ради себя, команды и наших болельщиков. Поэтому в итоге решение было принято довольно быстро», — приводит слова Ферстаппена издание Bild.

При этом нидерландец отметил, что не планирует заранее определять срок завершения карьеры. Он подчеркнул, что продолжит выступать в Формуле-1, пока получает удовольствие от гонок.