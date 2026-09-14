Питер Уиндзор: Льюис Хэмилтон больше никогда не будет доверять Шарлю Леклеру

Бывший менеджер команд Формулы-1, а ныне журналист Питер Уиндзор считает, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон больше не сможет полностью доверять своему напарнику по «Феррари» Шарлю Леклеру. Поводом для такого мнения стал контакт гонщиков на первом круге Гран-при Италии.

«Поскольку Шарля так легко прочитать, было совершенно предсказуемо, что он так поступит. Если эти двое окажутся рядом друг с другом, бок о бок, на подходе к первому повороту, обязательно возникнет какая-то драма. Любой человек, который разбирается в гонках, мог бы это предсказать. И Льюис наверняка знал, что Шарль поступит именно так и вытеснит его, как мне кажется.

Я просто не знаю, о чём он думал. Неужели он вдруг решил, что Шарль стал другим человеком и даст ему много места? Уверен, теперь Льюис больше никогда не будет доверять Шарлю, но потребовалось много времени, чтобы он это понял.

Я фанат Шарля, я фанат Льюиса, мне очень нравится наблюдать за тем, как они оба выступают, и они мне очень нравятся как люди. Но я бы ни за что на свете не стал ставить их в одну команду. Никогда. Я бы оставил [Карлоса] Сайнса, а затем заменил Шарля, если бы мне настолько сильно был нужен Льюис Хэмилтон. Равным образом я бы оставил Сайнса с Шарлем, но никогда не поставил бы Шарля вместе с Льюисом», — сказал Уиндзор в интервью для YouTube-канала Cameron Cc.