В паддоке Ф-1 обсуждают ещё одну травму Исака Хаджара, о которой не сообщал «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар продолжает восстанавливаться после травмы запястья, из-за которой уже пропустил три этапа Формулы-1. При этом в паддоке появилась информация о возможном дополнительном повреждении, которое может увеличить сроки возвращения француза.

«В паддоке ходят слухи о проблеме с разрывом сухожилия, а при травме такого типа восстановление, безусловно, занимает гораздо больше времени, чем ожидалось. Но, конечно, мы надеемся, что он как можно скорее вернётся в свой кокпит рядом с Максом [Ферстаппеном]», — сказала Франджоне в видео для канала итальянского Motorsport на YouTube.

«Ред Булл» в своём заявлении сообщал, что восстановление француза «продолжает прогрессировать положительно» и он вернётся за руль «очень скоро», однако конкретные сроки не были озвучены. После Гран-при Испании наступает недельный перерыв перед этапом в Азербайджане. В «Ред Булл» могут учитывать, что на трассах в Баку и Сингапуре есть риск удара в стену, что может усугубить травму Хаджара.