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Хинчклифф — о Расселле: с точки зрения чемпионской борьбы этот год уже можно списать

Хинчклифф — о Расселле: с точки зрения чемпионской борьбы этот год уже можно списать
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Бывший гонщик IndyCar, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Хинчклифф заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу стоит использовать остаток сезона-2026 как подготовку к 2027 году.

«Буду честен: на данный момент большинство гонщиков уже фактически выбыли из борьбы за чемпионский титул. Поэтому, вероятно, ему лучше придерживаться такого подхода и двигаться от гонки к гонке. Нужно сосредоточиться на том, чтобы понять, что мешает ему соответствовать темпу Кими [Антонелли].

До конца сезона у него будет ещё несколько гонок, чтобы по-настоящему во всём разобраться и подойти к 2027 году во всеоружии. С точки зрения чемпионской борьбы этот год для него уже можно списать. Нужно использовать такие сезоны как возможность учиться, и в его случае можно сказать, что сезон-2027 начинается уже в Баку», — приводит слова Хинчклиффа издание Motorsport.

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