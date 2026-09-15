Фото: Арвид Линдблад успешно сдал теорию по вождению

19-летний британский гонщик Формулы-1 Арвид Линдблад, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», опубликовал в социальных сетях фотографию с бланком, подтверждающим успешную сдачу теоретического экзамена по вождению.

Фото: Скриншот из социальных сетей

В части с множественным выбором проходной балл — 43. Арвид набрал 46 из 50. В части на восприятие опасности проходной балл — 44. Арвид набрал 52 из 75.

В течение двух лет он должен будет сдать практику, иначе результат теории обнулится.

В сезоне-2026 Линдблад, являющийся протеже гонщика Формулы-Е Оливера Роуленда и членом молодёжной академии «Ред Булл», дебютировал в «Королевских гонках», став боевым пилотом «Рейсинг Буллз».