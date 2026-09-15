15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Арвид Линдблад успешно сдал теорию по вождению

Фото: Арвид Линдблад успешно сдал теорию по вождению
Комментарии

19-летний британский гонщик Формулы-1 Арвид Линдблад, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», опубликовал в социальных сетях фотографию с бланком, подтверждающим успешную сдачу теоретического экзамена по вождению.

Фото: Скриншот из социальных сетей

В части с множественным выбором проходной балл — 43. Арвид набрал 46 из 50. В части на восприятие опасности проходной балл — 44. Арвид набрал 52 из 75.

В течение двух лет он должен будет сдать практику, иначе результат теории обнулится.

В сезоне-2026 Линдблад, являющийся протеже гонщика Формулы-Е Оливера Роуленда и членом молодёжной академии «Ред Булл», дебютировал в «Королевских гонках», став боевым пилотом «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
Фото
Арвид Линдблад стал первым пилотом Формулы-1, попавшим в аварию на трассе «Мадринг»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android