«Дело не в том, чтобы влиять на что-то». Йос Ферстаппен — о контракте Макса с «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), высказался о новом контракте сына с австрийским коллективом, подписанном в августе.

«Дело не столько в том, чтобы иметь право голоса или влиять на что-то. Я говорил ранее и сейчас думаю, что речь о восстановлении спокойствия. Макс чувствует себя очень хорошо в «Ред Булл». Они были с самого начала его карьеры, и мы с ними.

Было правильным остаться. Мы надеемся, что в следующем году они снова будут более конкурентоспособны и мы сможем бороться за победы», — сказал Ферстаппен-старший на YouTube-канале Play Sports.