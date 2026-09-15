Расселл объяснил борьбу внутри команд в Формуле-1 сезона-2026

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о борьбе внутри команд в сезоне-2026.

«Это странный сезон, если посмотреть на конкурентоспособность [Оскара] Пиастри против Ландо [Норриса] в прошлом году, Шарля [Леклера] по сравнению с Льюисом [Хэмилтоном] и даже на доминирование Макса [Ферстаппена] над всеми его напарниками в предыдущую эпоху.

В этом году я, Шарль и Оскар испытываем гораздо больше трудностей по сравнению с нашими напарниками. А Макс — его напарники стали существенно ближе к нему, чем кто-либо за последние шесть лет.

У нас у всех довольно похожие стили пилотирования, и гонщики в этом году выступают очень хорошо. У Кими, Льюиса и Ландо тоже довольно похожие стили пилотирования. Так что для меня совершенно ясно, чего мне нужно добиться с этой машиной и на этих шинах. Тенденции налицо, с теми гонщиками, которых я только что упомянул», — приводит слова Расселла RacingNews365.