«Все хотят просто справедливости». Норрис — о проблемах с VSC

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о проблемах с виртуальной машиной безопасности, под режимом действия которой на Гран-при Испании он не успел заехать на пит-стоп и потерял лидерство в гонке.

«Знаете, в воскресенье как гонщик я буквально ничего не мог уже сделать лучше. Поул, лидировал в гонке, и потерять её из-за того, что не в моей власти… И гонки не должны решаться так. Но я хочу верить, что люди согласятся с моим недовольством. Но это гонки, и это случилось, так что я не могу особо жаловаться на это. Я могу быть расстроен, но не могу особо жаловаться.

Так что, думаю, есть несколько вещей, которые можно исправить с VSC, чтобы это было проще и справедливее для всех, но это более масштабная дискуссия. Знаете, это не то, что я могу просто потребовать. Я думаю, это то, что мы как гонщики все хотели бы, но там много нюансов. Знаете, в зависимости от того, идёт ли дождь и есть ли VSC и ты на сликах — значит ли это, что ты можешь заехать или нет? Это сложная тема. Но я думаю, что опросить наш коллектив гонщиков, то все хотят одного и того же — просто справедливости для всех.

Так что да, конечно, я жалуюсь на это поражение. Я мог бы выиграть от этого на следующей неделе, в следующий раз, и я мог бы победить благодаря этому. Так что да, мне придётся принять это, но я просто надеюсь, что это не случится больше ни с кем, потому что так не должны проигрываться гонки», — приводит слова Норриса RacingNes365.