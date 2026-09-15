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«Красивее построить заново». Йос Ферстаппен объяснил решение Макса остаться в «Ред Булл»

«Красивее построить заново». Йос Ферстаппен объяснил решение Макса остаться в «Ред Булл»
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Бывший нидерландский гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом 28-летнего четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл»), объяснил мотивацию сына остаться в австрийском коллективе, подписав новый многолетний контракт.

«Если мы сможем вернуть команду на правильный путь и снова побеждать, это будет иметь большее значение, чем если бы он решил уйти в другую команду, которая уже побеждала, чтобы продолжить это в следующем году. Я думаю, красивее построить это заново и посмотреть, сможешь ли ты снова создать побеждающую машину», — сказал Ферстаппен-старший на YouTube-канале Play Sports.

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