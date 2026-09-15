Антонелли: в 80% случаев обгон на «Мадринге» может закончиться контактом

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о проблемах трассы «Мадринг» в Мадриде.

«Ситуация определённо не даёт возможностей обгонять и не подталкивает к тому, чтобы пытаться, потому что в 80% случаев это может закончиться контактом.

Если бы во второй шикане [на первом круге] я начал входить в поворот, мы бы с Ландо [Норрисом] столкнулись и, возможно, врезались бы в стену, перегородив трассу. Это точно не закончилось бы хорошо. Поэтому, как по мне, некоторые повороты должны быть переделаны, чтобы создать больше возможностей для обгона», — приводит слова Антонелли издание RaceFans.