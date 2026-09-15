15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли: в 80% случаев обгон на «Мадринге» может закончиться контактом

Антонелли: в 80% случаев обгон на «Мадринге» может закончиться контактом
Комментарии

Пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли высказался о проблемах трассы «Мадринг» в Мадриде.

«Ситуация определённо не даёт возможностей обгонять и не подталкивает к тому, чтобы пытаться, потому что в 80% случаев это может закончиться контактом.

Если бы во второй шикане [на первом круге] я начал входить в поворот, мы бы с Ландо [Норрисом] столкнулись и, возможно, врезались бы в стену, перегородив трассу. Это точно не закончилось бы хорошо. Поэтому, как по мне, некоторые повороты должны быть переделаны, чтобы создать больше возможностей для обгона», — приводит слова Антонелли издание RaceFans.

Материалы по теме
«Дайте гонщикам проектировать трассы». Макс Ферстаппен раскритиковал «Мадринг»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android