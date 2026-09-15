Юниор «Ауди» после поражения в титульной борьбе в Ф-3 перейдёт в Формулу-2

18-летний британский гонщик и юниор «Ауди» Фредди Слейтер перейдёт в Формулу-2 и присоединится к «Инвикте» в 2027 году, о чём сообщили в немецкой команде.

Этот переход состоялся всего через несколько дней после того, как он упустил титул в Формуле-3 в Мадриде, где претендовал на титул вплоть до последней гонки в дебютном сезоне в составе «Трайдента». Чемпионом стал 19-летний американец Уго Угочукву из «Кампоса».

Слейтер, объявленный первым пилотом, подписавшим контракт с программой развития «Ауди» перед сезоном-2026, в итоге закончил сезон вторым, одержав одну победу в основной гонке, трижды завоевав поул и восемь раз побывав на подиуме.