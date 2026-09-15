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Флавио Бриаторе отреагировал на седьмое место Колапинто в гонке Гран-при Испании

Флавио Бриаторе отреагировал на седьмое место Колапинто в гонке Гран-при Испании
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Советник «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал выступление гонщика команды аргентинца Франко Колапинто в гонке Гран-при Испании, где он финишировал седьмым, показав один из лучших результатов в сезоне.

«Цель перед уикендом заключалась в том, чтобы обойти «Рейсинг Буллз» и сократить отставание в Кубке конструкторов. Дело сделано, так что мы можем быть довольны исходом в Мадриде.

Франко проделал потрясающую работу на протяжении всего уикенда и принёс команде шесть ценных очков», — приводит слова Бриаторе издание Nextgen-Auto.

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