15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: у Хэмилтона ухудшились отношения с Вассёром, британец просит замены сотрудников

Источник: у Хэмилтона ухудшились отношения с Вассёром, британец просит замены сотрудников
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон попросил заменить нескольких сотрудников команды, работающих на трассе, сообщает издание Corriere della Sera.

По информации ресурса, у Хэмилтона ухудшились отношения с руководителем команды Фредериком Вассёром. Ситуацию также осложняют последние результаты «Феррари».

Напомним, после 14 этапов Хэмилтон располагается на третьем месте в личном зачёте пилотов, уступая лидеру итальянцу Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 81 очко. Его напарник монегаск Шарль Леклер – пятый.

Материалы по теме
Хэмилтон рассказал о причине первого схода в сезоне на этапе в Испании

Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android