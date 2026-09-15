Источник: у Хэмилтона ухудшились отношения с Вассёром, британец просит замены сотрудников

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон попросил заменить нескольких сотрудников команды, работающих на трассе, сообщает издание Corriere della Sera.
По информации ресурса, у Хэмилтона ухудшились отношения с руководителем команды Фредериком Вассёром. Ситуацию также осложняют последние результаты «Феррари».
Напомним, после 14 этапов Хэмилтон располагается на третьем месте в личном зачёте пилотов, уступая лидеру итальянцу Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» 81 очко. Его напарник монегаск Шарль Леклер – пятый.
Речь семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона после первой победы в «Феррари»