В «Ауди» отреагировали на переход юниора из Формулы-3 в Формулу-2

Гоночный директор команды Формулы-1 «Ауди» Аллан Макниш высказался о переходе юниора коллектива 18-летнего британца Фредди Слейтера в Формулу-2 из Формулы-3.

«Он провёл сильный сезон в Формуле-3, борясь за титул до последнего этапа, демонстрируя свою скорость, гоночное мастерство и прогресс на протяжении всего года. Мы очень гордимся тем, чего Фредди достиг в этом сезоне, и тем, как он развивался.

«Инвикта» показала отличные результаты в последние годы, и мы рады сотрудничать с ними. Мы считаем, что это идеальная среда для него, и с нетерпением ждём поддержки, когда он примет этот новый вызов в 2027 году», — приводит слова Макниша пресс-служба «Ауди».