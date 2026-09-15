«Макларен» объявил о крупном спонсорском соглашении с SharkNinja сразу в четырёх сериях

«Макларен» объявил о многолетнем партнёрстве с SharkNinja . Сделка охватывает сотрудничество с «Маклареном» в Формуле-1, команду Arrow McLaren в IndyCar, в WEC и F1 Academy.

В рамках соглашения SharkNinja будет работать с «Маклареном» над контентом, вовлечением болельщиков и активационными проектами, включая мероприятия на отдельных гоночных уикендах Ф-1 и возможности напрямую работать с гонщиками «Макларена», послами и персоналом команды.

Помимо присутствия в Ф-1, IndyCar, WEC и F1 Academy, SharkNinja также примет участие в программе McLaren Racing Accelerator , используя инженерный опыт и инновационные методы команды для помощи в формировании будущих разработок продуктов.

«Мы рады приветствовать SharkNinja в «Макларене». Инновации и высокая производительность лежат в основе всего, что мы делаем, и SharkNinja разделяет нашу приверженность постоянному расширению границ через технологии и лучший в своём классе клиентский опыт. Мы с нетерпением ждём совместной работы во всех наших гоночных сериях и воплощения этого партнёрства в жизнь для болельщиков по всему миру», — приводит слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.