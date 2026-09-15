Льюис Хэмилтон: в этом году нет способа остановить Антонелли и «Мерседес»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о шансах на чемпионство после Гран-при Испании на мадридском автодроме «Мадринг», где он сошёл из-за проблемы с тормозной системой.

«В этом году нет способа остановить [Андреа Кими] Антонелли и «Мерседес». Они проделали феноменальную работу и заслуживают этого», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

После этапа в Мадриде Хэмилтон отстаёт от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли на 101 очко и занимает третье место в личном зачёте, пропуская вперёд также Джорджа Расселла, который опережает британца на 20 очков. «Феррари» не поднималась на подиум четыре уикенда подряд.