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Льюис Хэмилтон: в этом году нет способа остановить Антонелли и «Мерседес»

Льюис Хэмилтон: в этом году нет способа остановить Антонелли и «Мерседес»
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о шансах на чемпионство после Гран-при Испании на мадридском автодроме «Мадринг», где он сошёл из-за проблемы с тормозной системой.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«В этом году нет способа остановить [Андреа Кими] Антонелли и «Мерседес». Они проделали феноменальную работу и заслуживают этого», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

После этапа в Мадриде Хэмилтон отстаёт от лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли на 101 очко и занимает третье место в личном зачёте, пропуская вперёд также Джорджа Расселла, который опережает британца на 20 очков. «Феррари» не поднималась на подиум четыре уикенда подряд.

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